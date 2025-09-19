’Sequerciani’. Insieme arte, musica e natura

Un incontro unico dove musica, arte e natura si fondono in un’esperienza sensoriale che è un invito ad ascoltare la natura con tutto il corpo. Due concerti, due giornate – oggi e domani – di immersione tra suono, paesaggio e convivialità: un’occasione per lasciarsi trasportare dalle vibrazioni musicali che dialogano con la natura e con l’atmosfera inconfondibile del luogo. L’azienda agricola in località Tatti, nel territorio comunale di Gavorrano, nata negli anni ’90 per volontà di Ruedi Gerber, ospita ’Le Souffle de Sequerciani (Il Respiro di Sequerciani)’, opera che vibra tra arte sonora, natura e paesaggio, trasformando ogni nota in eco del territorio e ogni silenzio in ascolto del mondo. "Considerare e rivelare il vento come un respiro musicale del paesaggio, cercando sperimentalmente di infondere questa energia nel processo di vinificazione di Sequerciani" così Alexandre Joly, artista visivo e sonoro, ha voluto definire la sua opera. Al centro, una grande pietra sospesa – quasi 800 chili – da cui si irradiano quaranta corde di pianoforte accordate come un unico, profondo accordo maggiore. Una macchina invisibile ne fa vibrare le corde in sequenze di dodici minuti, alternate a pause di silenzio: un respiro che si intreccia ai suoni del vento, agli uccelli, alla quiete delle colline maremmane.

Cinque musicisti e artisti internazionali daranno vita al respiro di Sequerciani, intrecciando strumenti, voce e paesaggio sonoro: Alexandre Joly (artista visivo e sonoro, creatore di mondi sospesi tra natura e immaginazione), Anne Gillot (flautista, clarinettista), Rada Hadjikostova (violinista), Mauricio Salamanca (sassofonista), Daniel Zea (compositore e artista sonoro svizzero-colombiano).

Oggi alle 17.30 prenderà il via la giornata inaugurale e alle 18 ci sarà la performance acustica. Alle 18.40 passeggiata silenziosa verso la cantina, alle 19 nuova performance acustica nella cantina di Sequerciani. Alle 19.45 aperitivo. Domani, invece, ritrovo alle 16.30, alle 17.30 performance acustica ’Bagno di Musica’, alle 18.30 aperitivo. L’azienda si trova sulla ’Sp Tatti’.