"Senza stranieri non c’è futuro"

Sul tema degli alunni stranieri interviene la segretaria generale della Cgil, Monica Pagni. "Dobbiamo smetterla – dice – di criminalizzare gli stranieri, e in particolar modo gli extracomunitari, che vivono e lavorano nel nostro territorio, grazie ai quali interi settori della nostra economia riescono a produrre ricchezza. Già oggi il 10% della popolazione residente in provincia è composta da stranieri, e con l’attuale trend di decrescita demografica questa incidenza è destinata ad aumentare. Considerato che negli ultimi 10 anni la provincia di Grosseto è passata da 226.000 residenti agli attuali 217.000, se scorporiamo la presenza degli stranieri, che costituiscono una frazione significativa della popolazione giovane, saremmo un territorio di vecchi, con una componente di ultrasessantacinquenni che si avvicinerebbe al 40% del totale. In questo quadro, asili, scuole materne, scuole primarie e secondarie costituiscono un presidio fondamentale per mantenere in generale l’insediamento delle giovani famiglie nelle aree interne. Garantendo con la loro presenza anche la possibilità di lavorare alle donne. Dobbiamo incentivare l’inclusione delle famiglie degli stranieri. Solo così ci salveremo da un declino altrimenti inevitabile".