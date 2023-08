Senza luce nel borgo, l’atmosfera sarà unica Stasera di scena "La notte delle candele"

È tutto pronto a Castiglione della Pescaia per la "Notte delle candele" che si svolgerà oggi quando ad illuminare le vie del centro storico saranno solo le stelle e la luce di migliaia di candele. Le origini di questo evento risalgono al 2017, quando il 19 agosto, in piena stagione turistica, a causa di un guasto alla rete elettrica, il paese rimase completamente al buio. Un blackout di quasi otto ore, che lasciò ristoranti ed attività commerciali senza luce dalle 20 alle 2 del mattino. Superato il disagio iniziale tutti si adoperarono per concludere la serata accendendo torce e candele, o la luce dei propri telefoni cellulari, ricreando un’atmosfera surreale ma suggestiva che piacque a residenti e turisti.