"Senza il fondo nazionale famiglie abbandonate"

Dopo aver consegnato 700 firme al prefetto insieme a Sicet e Uniat per chiedere al governo di ripristinare urgentemente il fondo nazionale di sostegno all’affitto, Sunia sperava sinceramente in un’azione corale delle istituzioni locali. A partire dai Comuni più grandi della nostra provincia, che avrebbero potuto sostenere l’iniziativa dei sindacati inquilini. "Invece di svolgere un ruolo di leadership – spiega Antonio Terribile, segretario del Sunia - promuovendo un’azione corale che coinvolgesse anche la Regione, il Comune di Grosseto ha scelto di battere la strada più semplice, puntando sulla demagogia e scegliendo di stanziare 268mila euro per dare l’idea di tappare la falla degli 800mila che nel capoluogo sono venuti a mancare a seguito della scelta del governo Meloni di eliminare il "fondo nazionale di sostegno all’affitto". Stiamo parlando di risorse statali trasferite al Comune capoluogo che fino allo scorso anno consentivano a 570 nuclei familiari con un Isee fino a 12mila euro di avere un’integrazione per poter pagare il proprio affitto".

Poi chiude: "A fronte di un silenzio generale sul tema dell’eliminazione del fondo nazionale al sostegno, questa iniziativa potrebbe anche apparire lodevole. Il Sunia non solo la ritiene del tutto insufficiente a fronte di un avanzo di bilancio di dieci milioni di euro, perché creerà aspettative e disillusioni tra le famiglie. Ma pensa anche che sia la soluzione più comoda; l’alibi perfetto per non fare fronte comune è trasversale con tutti gli enti locali per mettere il Governo Meloni di fronte alle proprie responsabilità".