"Sentirsi o non sentire". Il rapporto genitori-figli visto da Pacifici

"Sentirsi o non sentire" è il tema dell’incontro con Giancarlo Pacifici in programma oggi alle 18.30 nella libreria Palomar, in piazza Dante. Durante l’incontro, organizzato dalla casa editrice "Effigi", Pacifici – psicoterapeuta e docente specializzato in psicoterapia cognitivo-comportamentale – affronterà una riflessione per esplorare il disagio psichico contemporaneo, il crescente smarrimento nell’interazione tra genitori e figli e la necessità di un pensiero critico autentico per affrontare il presente. Durante l’incontro verrà presentato "GiaA Già", il libro di Giancarlo Pacifici, un breve ma intenso scritto che si configura come un manifesto sulle difficoltà di comunicazione tra le generazioni. Un testo che affronta le barriere che ostacolano il confronto tra genitori e figli in un’epoca in cui i giovani, spesso incolpevoli, risultano alienati e disconnessi dalla realtà, privi della capacità di recepire e scambiare contenuti di sostanza. Tuttavia, in questa "realtà senza intensità", esiste ancora chi resiste, seppur considerato fuori dal coro. L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati.