Sentieristica, ci siamo Ecco il Disciplinare

La Giunta dell’Unione ha approvato il "Disciplinare di gestione della Rete Turistico Escursionistica delle Colline Metallifere" nell’ottica di definire procedure e regole per la gestione coordinata ed unificata di una rete infrastrutturale a vocazione turistica che contribuisce allo sviluppo del territorio. Una rete che deve essere pertanto mantenuta in costante efficienza e aggiornamento. Il testo approvato rappresenta un’ulteriore risposta allo sviluppo del turismo escursionistico a due ruote, dovuto anche al crescente utilizzo di biciclette con pedalata assistita. Uno sviluppo che già in precedenza ha visto una serie di interventi di manutenzione della Rete Turistico-Escursionistica delle Colline Metallifere (edizione 2008) gestita dall’Unione di Comuni montana Colline Metallifere e delle altre reti escursionistiche ricadenti nel Pafr. È stata nel tempo rivista e aggiornata la sentieristica mediante l’analisi delle potenzialità di ciclo escursionismo dell’attuale rete e della possibilità di una sua integrazione.