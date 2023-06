Sentieri dell'Amiata rovinati da mezzi pesanti, il Club Alpino Italiano interviene

L’estate è sinonimo di passeggiate, trekking e attività a stretto contatto con la natura. Lo è a maggior ragione sull’Amiata dove le vaste aree verdi, a partire dall’immensa faggeta, consentono di camminare in un contesto paesaggistico e naturalistico unico. A favorire queste attività c’è una rete sentieristica che mano a mano si sta ammodernando, permettendo collegamenti sempre più lunghi e offrendo sempre più chilometri percorribili a piedi o in bicicletta. Peccato però che non sempre i sentieri siano percorribili. Con l’arrivo della bella stagione i primi turisti hanno voluto provare la sentieristica locale e sono arrivate le prime segnalazioni. La denuncia arriva da alcuni camminatori che con delle foto pubblicate sui social mostrano come alcuni percorsi siano stati completamente divelti dai mezzi pesanti delle ditte che si occupano di taglio del bosco. Le insistenti piogge di maggio non hanno permesso al fondo dei sentieri e delle strade che attraversano il bosco di asciugarsi e il passaggio di alcuni mezzi pesanti è stato devastante. Le ruote e i cingoli hanno tracciato solchi profondi diversi centimetri, segnando il loro passaggio e alterando notevolmente il fondo.

Strade e sentieri del Cai, come il 601 (anello dell’Amiata lungo 28 chilometri) in alcuni tratti sono stati rovinati.

Peccato perchè anche di recente Il Club Alpino Italiano si è occupato di tracciare gli oltre trecento chilometri di sentieri presenti sul Monte Amiata. Un lavoro atteso da anni e di grande importanza turistica che ha consentito all’Amiata di avere una sola mappatura uniforme dei sentieri che si snodano in montagna.

N.C.