Sentenza del tribunale Non versò l’Iva, assolto

Nel 2016 non aveva versato l’Iva per oltre 250mila euro ma il giudice lo ha assolto perché l’imputato non ha commesso il reato. È questa l’estrema sintesi della sentenza del Tribunale di Grosseto in un processo sul reato di omesso versamento Iva. L’imputato, ex presidente della Cooperativa Boscaglia (importante cooperativa operante nel settore forestale) che all’epoca del mancato versamento fu messa in liquidazione, è stato difeso dagli avvocati Federico Balocchi (anche sindaco di Santa Fiora) e Sara Montauti. L’accusa era ricaduta sull’ex presidente della Cooperativa rimasto in carica fino alla messa in liquidazione della stessa, e sul liquidatore, deceduto prima della fine del processo. Gli avvocati attraverso documenti e prove testimoniali, hanno dimostrato come l’imputato si sia adoperato per tentare di salvare l’azienda ma si sia trovato nell’impossibilità oggettiva di adempiere al pagamento Iva, escludendo la sussistenza del dolo del reato. L’ex amministratore aveva dovuto da un lato gestire una situazione imprevedibile, di forte difficoltà finanziaria della cooperativa, causata dalla profonda crisi che negli scorsi anni ha coinvolto l’intero settore forestale. Dall’altro si è trovato a fronteggiare i ritardi accumulati nella riscossione delle fatture emesse dalla cooperativa nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che non pagavano per il blocco di stabilità. La cooperativa inviava regolarmente fatture con indicazione Iva, che non venivano saldate dagli Enti pubblici e quindi, non incassando, non era possibile a sua volta pagare. La difesa ha potuto argomentare che le cause del mancato pagamento erano esterne e non imputabili all’operato né tantomeno alla volontà dell’amministratore. Questa linea difensiva sull’impossibilità oggettiva di adempiere segue l’impostazione giurisprudenziale più recente, che negli ultimi anni ha trovato margini di ragionamento nella crisi economica che ha investito diversi settori dell’economia. Inoltre in una situazione di crisi aziendale, pagare l’Iva avrebbe rappresentato un atto in violazione della par condicio fra creditori, dato che alcuni sono privilegiati rispetto all’Erario. Inoltre, come già avevano accertato le indagini, al momento ultimo in cui era possibile pagare l’imputato non era più presidente.