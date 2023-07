Semproniano, Banca Tema dona dieci televisori alla casa albergo per anziani

Semproniano (Grosseto), 14 luglio 2023 – Ci sono doni davvero speciali, che contribuiscono a rendere migliore la vita dei pazienti. Come quello che è stato offerto alla Casa albergo per anziani di Semproniano, dove sono arrivati da poco dieci nuovi apparecchi televisivi. Tutto questo è avvenuto grazie ad un contributo della Banca Tema, che da sempre è attenta alle attività del territorio. La Casa albergo per anziani è una struttura che, da circa trent’anni, opera nell’accoglienza di anziani non autosufficienti e da lavoro, ospitando circa quaranta persone che vivono intorno a Semproniano, paese in cui ha la sua sede. La Rsa, non appena ha ricevuto questo dono così speciale e gradito, ci tiene a rivolgere un caloroso ringraziamento alla Banca Tema, anche a nome dei suoi ospiti. “Un sentito ringraziamento alla Banca Tema per la gentile sponsorizzazione– spiegano dalla Casa albergo per anziani di Semproniano -. Per il contributo che ha permesso di migliorare e rendere più leggera la vita dei pazienti, ma anche per la sensibilità e il grande cuore”. Maurizio Costanzo