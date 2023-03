Sempre più sicurezza Arriva "Grosseto-Safe"

Sempre più presenza grazie a "Sicurezza in città – Grosseto Safe": il progetto, promosso dall’Amministrazione Comunale, finalizzato al potenziamento e all’intensificazione dei servizi esterni svolti dagli operatori della Polizia Municipale, anche e soprattutto in vista della stagione estiva e dall’afflusso turistico nelle località balneari del Comune. Nello specifico, il progetto – attivo a partire dal 1° di maggio per una durata di 6 mesi – prevede l’intensificazione di tutte quelle attività collegate alla salvaguardia e al mantenimento della sicurezza urbana a livello locale: dalle attività di controllo del territorio a quelle di contrasto al degrado urbano e stradale. "La sicurezza del territorio è sempre stata tra le priorità di questa Amministrazione – commenta L’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale – Abbiamo ampliato significativamente il personale di Polizia Locale e la dotazione di mezzi e strumenti, consolidando, inoltre, la rete di collaborazione con le forze dell’ordine attive sul territorio".