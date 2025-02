"Sempre insieme ai nostri ragazzi"

Rinnoviamo con entusiasmo il nostro sostegno al Campionato di giornalismo promosso da La Nazione riconoscendo l’importanza di questa iniziativa che da oltre vent’anni avvicina gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado al mondo della scrittura e dell’informazione. Questo progetto è stato e continua ad essere una palestra per tanti giovani del territorio, che imparano a selezionare le informazioni e a raccontare la realtà, affinando il senso critico. Attraverso questa esperienza, la scrittura giornalistica diventa un’opportunità per sviluppare una cittadinanza attiva e consapevole. Un progetto, dunque, di cui Confartigianato Grosseto, condivide appieno le finalità che sono perfettamente in linea con l’attenzione che, come associazione, riserviamo da sempre, e sempre di più, alla formazione delle nuove generazioni.

Una delle nostre più grandi soddisfazioni quest’anno è stata, ad esempio, quella di aver contribuito alla nascita di Metal Lab, un laboratorio dedicato alla lavorazione dei metalli e all’oreficeria, inaugurato al Liceo Artistico di Grosseto. Questo spazio è stato pensato con la volontà di offrire agli studenti un ambiente attrezzato e qualificato dove poter apprendere le competenze tecniche e artigianali necessarie per avvicinarsi alle professioni artistiche e manifatturiere. Grazie al contributo di Confartigianato e della sua agenzia formativa Formimpresa, il laboratorio rappresenta un punto di riferimento per chi desidera intraprendere un percorso formativo in questo settore, colmando una lacuna esistente nella nostra provincia.

Agli studenti che partecipano al Campionato di giornalismo auguriamo di lasciarsi ispirare dalle parole e di scoprire, attraverso la scrittura, nuove prospettive sul mondo che li circonda.