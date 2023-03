"Seminiamo la legalità" Quattro giorni per pensare a combattere le mafie

È giunta al quinto anno la collaborazione tra l’istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena e la Casa di Paolo, iniziata durante l’estate 2018. Da allora, il legame di amicizia tra le scuole follonichesi e la famiglia Borsellino, è divenuto sempre più forte, consolidato da incontri, viaggi e iniziative condivise tra Follonica e Palermo, in nome della Legalità e della solidarietà. Fino a domani la città accoglierà quattro ragazzi e due ragazze che frequentano la Casa di Paolo, accompagnati dalla dottoressa Roberta Gatani, nipote del giudice Borsellino, e dalla volontaria Anna Maria Ritondi. Un viaggio reso possibile anche grazie alla generosa collaborazione del Rotary Club Follonica del progetto "SeminiAmo la legalità". Alcune insegnanti dell’istituto e la dirigente scolastica, Paola Brunello, si sono recate a Pisa per andare a prendere all’aeroporto gli amici palermitani, che saranno in questi giorni ospiti nelle abitazioni di alcune famiglie dell’istituto comprensivo. Il programma di questi tre giorni prevede incontri della dottoressa Gatani con gli alunni. I ragazzi della Casa di Paolo, la mattina frequenteranno la scuola Bugiani, prendendo parte a divertenti laboratori didattici e successivamente si recheranno nelle scuole Don Milani e Buozzi per condividere il pranzo con gli alunni della primaria. Oggi, in occasione della "Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie", è prevista alle 10.30 l’intitolazione dell’attuale parchino di via Romagna, che diventerà "Il Parco di Paolo".