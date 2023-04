Seminario sulla Costituzione

Il Comitato per la Democrazia Costituzionale di Grosseto nell’ambito del Progetto "A scuola di Costituzione", giunto alla XII edizione promuove per oggi il secondo seminario sull’articolo 2 tra i principi fondamentali della Carta. Il seminario si terrà nella sala della biblioteca del Polo Liceale Aldi dalle 10.30 alle 12.50. Sarà tenuto da Domenico Gallo, magistrato e membro dell’esecutivo nazionale del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale. L’argomento, riguardante l’articolo 2, della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo e dei conseguenti doveri di solidarietà politica, economica e sociale ha suscitato un grande interesse tra i giovani partecipanti al Progetto del Polo Liceale Aldi, del Liceo Rosmini e dell’Isis Leopoldo II di Lorena. Le studentesse e gli studenti insieme ai loro insegnanti hanno approfondito una vasta gamma di argomenti che vanno dal diritto alla vita e all’eutanasia fino ai diritti dei migranti, degli stranieri e dei "nuovi" italiani. Di tali questioni i gruppi di lavoro, in cui si sono divise le classi, stanno approfondendo gli aspetti giuridici e le ragioni sociali negli atti dell’Assemblea Costituente, che dopo la Resistenza e la lotta di liberazione dalla dittatura fascista produsse la nostra Carta Costituzionale.