Seminario organizzato dall’Anpi: "Autonomia differenziata e premierato"

"Autonomia differenziata e Premierato". E’ questo il titolo del seminario organizzato dal Comitato provinciale Anpi "Norma Parenti" in programma oggi oggi alle 16.30 nella Sala Pegaso della Provincia. Sarà coordinato dal presidente provinciale dell’Anpi Luciano Calì che si avvarrà dei contributi di Anna Falcone, costituzionalista e attivista, di Pietro Adami, giurista e componente dell’esecutivo nazionale del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, e di Domenico Gallo, presidente emerito di Sezione della Corte di Cassazione.

"Il seminario – si spiega – per l’Anpi rappresenta un altro momento fondamentale dell’autoformazione interna degli iscritti e dei gruppi dirigenti dopo quello organizzato lo scorso 11 maggio nell’aula magna della Fondazione Polo Universitario insieme altri prestigiosi partner e relatori". "In continuità con le proposte divulgative organizzate in tutto il Paese dall’Anpi – spiega Calì– abbiamo promosso il seminario pubblico sul tema delle modifiche istituzionali e costituzionali avendo in mente le chiare parole di Liliana Segre, che proprio in questi giorni ammonisce la maggioranza al Governo riguardo la rincorsa ai facili slogan".