Seminari gratis a Grosseto per prodotti a filiera corta e km 0

Stanno per tornare i seminari on line gratuiti di "Botteghe in Vetrina", il progetto ideato da Confcommercio Toscana nell’ambito del programma di Vetrina Toscana. Il 12 e 19 settembre ci saranno due appuntamenti da non perdere dedicati alla conoscenza dei prodotti toscani a "filiera corta" e a km zero, alle produzioni Dop e Igp e alla comunicazione del prodotto tipico. Potranno partecipare botteghe del settore alimentare ed anche ristoranti, produttori e operatori di settore. Nel dettaglio, è questo il programma: martedì 12 alle 15 si parlerà di "Filiera corta e i prodotti a km 0 – Valutiamo insieme la sua sostenibilità" con Angelo Corsetti, direttore Coldiretti Toscana, e Lara Peverini, Responsabile Campagna Amica Coldiretti Toscana. Seguirà la seconda parte sul tema "I prodotti dei presidi" a cura di Marco del Pistoia, referente Presidi Slow Food. Martedì 19 alle 15 si parlerà di "Prodotto tipico a marchio Dop e Igp: sue caratteristiche e qualità" con Fosco Ferri referente per l’Associazione Quore, mentre concluderà Daniela Mugnai con un intervento sul tema "La comunicazione e promozione del prodotto tipico". "Il progetto Botteghe in vetrina ha riscosso successo tra le nostre aziende associate – commentano da Confcommercio – Dopo una prima parte dedicata al mondo digitale specifica per i negozi alimentari, è attesa questa seconda sulla conoscenza delle produzioni tipiche toscane d’eccellenza aperta anche ai ristoranti, perché sia le botteghe che i ristoranti hanno un ruolo di primo piano nel racconto e nella promozione del nostro straordinario territorio ai turisti ma anche ai cittadini".