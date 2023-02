Selvena, chiude il bar di Anna. Mezzo secolo di servizi, storie e clienti illustri

Anna Galeotti, classe 1946, dopo decenni di onorata carriera domenica lascerà la guida del suo bar, l’unico a Selvena. In oltre 50 anni, il bar Galeotti ha rappresentato per la comunità il punto di incontro. A parlarne è Alessandro Ciaffarafà, abitante di Selvena. "Sono dispiaciuto nel sentire parlare della chiusura dell’ultimo bar di Selvena prevista per questa domenica, soprattutto considerando il ruolo importante che questa attività ha svolto nella comunità locale a partire dal ‘68. È commovente sentire parlare di Anna, la proprietaria – commenta Ciaffarafà – per il suo impegno nell’unire la comunità fornendo un luogo di incontro e discussione".

"ll bar di Anna – dice Ciaffarafà – è un archivio di storie e aneddoti. Qui, sono entrati tanti personaggi". Qui si sono consumate storie di vecchi amori, di battaglie politiche, di speranze, di avventure, risate e a volte lacrime. Tra i personaggi più famosi che hanno attraversato le porte del bar Galeotti, c’è il noto critico d’arte e politico Vittorio Sgarbi. "Anna lo ha accolto – ricorda – con la stessa naturalezza e l’umiltà con cui accoglieva tutti i suoi clienti". All’orizzonte sembra ci siano dei giovani pronti a subentrare. "Speriamo – dice – che la nuova coppia di giovani che sembra rileverà l’attività possa continuare il suo lavoro". È fondamentale, per un paese come il nostro, mantenere questi luoghi di socializzazione e sostegno. Domenica Anna ha organizzato un rinfresco per salutare la comunità. "Voglio unirmi a tutti coloro che hanno espresso la loro gratitudine e il loro apprezzamento per Anna e il suo lavoro nel corso degli anni".