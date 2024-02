Selezioni di Erqole. Settanta posti

Procede la selezione del personale a cura di Erqole, società del gruppo svedese Qarlbo AB, di proprietà della famiglia Jonsson. Il recruiting riguarda 70 nuove posizioni nei reparti di housekeeping (camere), sala-bar, cucina e beach club. I profili selezionati lavoreranno nelle strutture che gestisce la società a Porto Ercole, l’hotel La Roqqa e l’Isolotto Beach Club, che già contano 92 dipendenti confermati per la prossima stagione. Il recruiting day di Erqole si terrà, in collaborazione con il Centro per l’impiego di Orbetello, il Comune di Orbetello e Arti Toscana, nella Polveriera Guzman ad Orbetello il 22 febbraio. Sarà un recruiting day riservato a Erqole, in sinergia tra istituzioni pubbliche e aziende private e testimonia l’impegno di Erqole verso il territorio, con la conferma di una particolare attenzione ai candidati residenti a Porto Ercole e nelle zone limitrofe. "In Erqole crediamo che la collaborazione con il territorio e le sue istituzioni sia il fondamento di un’ospitalità autentica e sostenibile. Non ci limitiamo a offrire esperienze indimenticabili agli ospiti, ci impegniamo attivamente a costruire legami solidi con la comunità locale", commenta Flavio Bucciarelli, amministratore delegato di Erqole. Riconfermati i percorsi formativi di Erqole. Inoltre, verranno organizzate delle attività di coaching mirate per aumentare il livello di consapevolezza personale sul tema della leadership, che avranno lo scopo di rafforzare la capacità di gestione del personale. L’attenzione di Erqole per il benessere dei suoi "Storyteller" (alias dipendenti) inizia nella fase di formazione e prosegue con momenti che mirano a creare un ambiente di lavoro coeso e stimolante.