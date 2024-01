Sei Toscana sconfitta al Tar. La Tari non aumenterà

Chiedeva di fare pari e patta ma il Tar ha detto no. Ed è un no che ci salva almeno per ora da una nuova stangata sulla Tari. Il Tar infatti ha detto no a Sei Toscana, che aveva impugnato le delibere di Arera, dell’Ato e dei Comuni La bolletta, si sa, ha un aumento programmato nel tempo rapportato al prezzo del servizio di smaltimento sostenuto da Sei Toscana. Ma proprio Sei stavolta chiedeva qualcosa di più in base ai servizi erogati: se l’Ato, che raccoglie i Comuni compresi nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto e di 6 Comuni in provincia di Livorno, è effettivamente garante dei costi della sostenibilità del servizio, gli aumenti devono coprire esattamente la spesa sostenuta. E se la linea fosse passata gli effetti sulla Tari sarebbero stati pesanti.

Invece? L’Ato aveva sostenuto davanti ai giudici che intanto la copertura dei costi non doveva essere parametrata su un singolo esercizio ma poteva essere valutata e raggiunta su un periodo pluriennale. E che comunque l’aumento della tariffa debba essere solo uno dei metodi attraverso i quali coprire la spesa: c’è anche la spending review, lo sforzo di rendere i costi più efficienti.

Le motivazioni sembrano aver fatto breccia, bocciando la richiesta di Sei Toscana. Infatti i giudici hanno respinto il ricorso nel suo complesso, riconoscendo la legittimità dei provvedimenti comunali impugnati da Sei Toscana, che individuano l’Ato come ente territorialmente competente. E chiarendo che la facoltà di Arera di determinare il nuovo sistema tariffario discende dalla legge. Una norma che sancisce anche la prevalenza del nuovo sistema di tariffe affidato ad Arera sui precedenti ordinamenti.

Infine Sei Toscana aveva anche chiesto un risarcimento che non è stato però accolto dal Tar della Toscana.