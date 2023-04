Sei studenti della "Galilei" alle finali di Milano

Fantastico successo dell’Ic Grosseto 6 ai Campionati Internazionali dei "Giochi matematici" alla Bocconi. Ben sei alunni della media "Galilei" di Grosseto sono stati ammessi alla finale nazionale che si terrà il prossimo 13 maggio nella prestigiosa sede di Milano: Serena Liang e Davide Doga per la categoria C2, che include alunni di terza secondaria di I grado e prima superiore e Davide Salvadori, Filippo Bonari, Agnese Di Monaco e Yehia Gharib Fathy Mohamed Ali per la categoria C1, che include alunni di prima e seconda secondaria di I grado. La maggior parte dei finalisti sono studenti che si impegnano su più fronti, scolastici e non solo, dedicando il loro tempo libero a divertirsi in modo costruttivo e con tanto entusiasmo, percorrendo il cammino di accrescimento delle loro competenze con spirito di iniziativa, vivendo appieno la loro età, frequentando anche i corsi extrascolastici che la scuola propone. La mission dell’IC Grosseto 6 è infatti quella di fornire ai propri alunni percorsi di qualità, curricolari ed extracurricolari per lo sviluppo delle life skills e la valorizzazione delle eccellenze.