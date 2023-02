Sei, persi i ricorsi contro il Comune

Il Tar ha respinto tutti i ricorsi presentati da Sei Toscana contro il Comune di Grosseto. Tutto risale a quando il gestore ha sostenuto che l’affidamento del servizio di pulizia delle spiagge ad altra impresa avrebbe violato i vincoli assunti dal Comune nel contratto di concessione. Secondo Sei Toscana, il Comune di Grosseto avrebbe "spacchettato" artificiosamente la proposta tecnica suddividendola in tre distinti contratti affidati a tre diverse imprese, disattendendo in tal modo la disciplina dei servizi opzionali contenuta nell’accordo di concessione e negli accordi integrativi perché, nella sostanza, ciò avrebbe determinato l’affidamento di tre distinti contratti, contenenti condizioni difformi rispetto a quelle formulate nella sua proposta.

"Ma il Tar – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’ex assessore all’ambiente, ora senatore, Simona Petrucci – non solo ha bocciato completamente le tesi sostenute da Sei Toscana, ma ha anche condiviso in pieno il buon operato dell’Ufficio Ambiente dell’Amministrazione comunale, in quanto proprio questa operazione (cioè lo spacchettamento) ha consentito di conseguire un risparmio di spesa rispetto alla proposta formulata dalla concessionaria Sei Toscana".

La sentenza del Tar, inoltre, sancisce che "i Comuni facenti parte dell’Ato debbano preventivamente negoziare con il gestore le condizioni tecniche ed economiche di esecuzione del servizio opzionale richiesto, senza avere l’obbligo di stipulare il contratto" e che "se l’accordo non si perfeziona in ragione della indisponibilità del gestore ad accettare le condizioni tecniche divisate dall’ente, la libertà di affidare il contratto a terzi è piena". Sei Toscana è stata condannata al pagamento di tutte le spese di lite nei confronti del Comune di Grosseto liquidate in 2.500 euro per ogni ricorso presentato.