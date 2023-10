Segreteria provinciale del Pd. Termine aspetta le proposte. Ok al coordinamento degli eletti

A quanto ci risulta il segretario provinciale del Pd, Giacomo Termine, avrebbe desiderato ricevere già ieri le proposte delle due anime del partito (mozione Schlein e mozione Bonaccini) per la composizione della sua nuova segreteria, equamente ripartita sia per mozione (50% a testa) che per genere (50% donne). Ma non è stato così, perciò si dovrà attendere la prossima settimana per saperne di più. Nel frattempo durante l’ultimo incontro è stata accolta la richiesta dei rappresentanti della mozione Schlein che hanno detto di non volere nessun amministratore eletto nella segreteria. Da qui la proposta del segretario Termine, peraltro accolta, di dare vita a un coordinamento degli amministratori (i sindaci in primis) e degli eletti, che raccolga la loro voce. Intanto prosegue il valzer dei nomi dei prescelti alla segreteria, che saranno in tutto dodici. Per la mozione Schlein reggono i nomi di Barbara Pinzuti, Emanuele Bartolucci, Leonardo Culicchi e Lidia Bai, mentre sembrano tramontare i nomi di Lucia Tosini e Rodolfo Bassi, mentre prendono quota quelli di Federico Badini e Monica Paffetti. Tanti rebus da sciogliere anche nella componente Bonaccini, che peraltro è quella a cui appartiene lo stesso segretario provinciale Giacomo Termine. Scontata la presenza di Alberto Bertinelli e di Saimo Biliotti (in quota Simiani) dovrebbe essere certa anche la presenza di Cinzia Tacconi, mentre alcuni vedrebbero di buon occhio anche la presenza di Francesca Mondei, ma se passa il concetto che gli amministratori non devono sedere in segreteria, è difficile che possa trovare posto la neo assessora di Gavorrano. Ecco allora che per sapere i nomi bisognerà ancora avere un po’ di pazienza. Soprattutto dovrà averne il segretario Termine.

Alberto Celata