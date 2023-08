Secondo appuntamento speciale con la "Biennale dello Scarto" a Massa Marittima

La notte illumina il sentiero artistico disegnato da Rodolfo Lacquaniti (nella foto) per La Biennale dello Scarto 2022-2024 nel centro storico di Massa Marittima. Un percorso a tappe in cui l’artista darà voce alle sue opere, accompagnato dalle guide della Cooperativa Zoe che condurranno il pubblico alla scoperta di Massa Marittima, gioiello delle Colline Metallifere.

Il secondo appuntamento speciale sotto le stelle, tra racconti, poesie e riflessioni è in programma mercoledì prossimo. Nel centro storico l’arte contemporanea dialogherà con l’illustre passato artistico medioevale della città, stimolando riflessioni sul valore dell’arte, sulla sostenibilità e il rapporto con il territorio. Il ritrovo è sempre in piazza Garibaldi al museo archeologico "Camporeale". Dopo la partenza alla Fonte dell’Abbondanza, il percorso prosguirà in piazza Garibaldi e in piazza Cavour, davanti alla casa natale di San Bernardino. La passeggiata terminerà nel chiostro di Sant’Agostino, nel complesso architettonico di San Pietro all’Orto di Città Nuova.

L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con la Cooperativa Zoe e l’artista Rodolfo Lacquaniti. Il costo è di 10 euro (ridotto a 8 per gli Under 15 e gratuito per i bambini con meno di 4 anni). La prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni: 0566.906525 o [email protected]