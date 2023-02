Seconda proiezione al Cineclub Tutto esaurito per Paolo Rossi

Visto lo straordinario numero di richieste per mercoledì primo di marzo l’organizzazione ha aggiunto una seconda proiezione alle 18 al Cineclub Tirreno di Follonica. Saranno quindi due le proiezioni previste: la prima alle 18 e la seconda alle 21.30. I mitici Paolo Rossi e Silvia D’Amico saranno presenti in entrambe le proiezioni. Sono già aperte le prenotazioni per quello che sarà uno spettacolo senza dubbio da non perdere con Paolo Rossi, un attore di livello internazionale che ha deciso di sposare la proposta del Cineclub. Sarà infatti in programma al Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica la proiezione – in anteprima nella provincia di Grosseto – del bellissimo "Acqua e anice" di Corrado Ceron – film presentato all’ultima Mostra di Venezia come evento speciale alle Giornate degli autori. Per informazioni telefonare a 339 3880312.