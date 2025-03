Se n’è andato Daniele Venturi. Era il fondatore dei Papaboys

MASSA MARITTIMAAlle prime ore dell’alba di ieri mattina, è morto improvvisamente a 55 anni, all’ospedale Le Scotte di Siena, dove era ricoverato da qualche giorno, Daniele Venturi. Venturi era il fondatore dei Papaboys ed era stato ricoverato qualche giorno fa all’ospedale in condizioni critiche in seguito a un malore e subito trasportato in terapia intensiva. Dopo qualche giorno, è arrivata la notizia della morte. Il funerale è stato fissato per domani a Massa Marittima, dove Venturi era nato e cresciuto.

Venturi era il fondatore e presidente dell’associazione nazionale Papaboys, nata nel 2000 in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù di Giovanni Paolo II. Don Filippo Balducci nel ricordare il suo impegno, in questo ruolo ha detto: "Mi piace pensarlo come entusiasta capofila dei Papaboys insieme al suo Papa in cielo. Voglio mettere in evidenza che amava sottolineare lo spirito di Giovanni Paolo II’ ed era un attento osservatore del desiderio dei giovani di aprirsi al mondo della Chiesa. E la Chiesa di Massa Marittima, la comunità parrocchiale e la mia personale memoria sono cariche di gratitudine perché ha portato un po’ di Massa Marittima nel mondo ed un po’ di mondo a Massa Marittima".

La notizia della scomparsa di Daniele, come ai massetani piaceva ricordarlo, ha visto tanti concittadini stringersi intorno a papà Bruno e alla mamma Nunziatina che erano accanto a lui al momento del decesso. Nato e cresciuto nella città del Balestro da giovane aveva militato, nel ruolo di portiere, nella locale squadra di calcio ma la sua passione era il giornalismo ed aveva avuto occasione di condurre una rivista, a tiratura regionale, sul calcio locale. Aveva fatto anche la radio con Rdf.

Non mancava di organizzare occasioni di svago non solo nei piccoli centri specialmente in estate ma la più famosa è quella che tenne a Grosseto, ben tre serate nella zona dei circhi, che videro la presenza, era la fine anni 90’, di grandi artisti come Ricchi e Poveri gli Art 31, Little Tony e Giorgio Faletti. Una vita dedicata al giornalismo ed alla Chiesa, quella di Venturi, che per oltre venti anni ha tenuto informato il mondo del web con il sito www.papaboys.org,dal Pontificato di Giovanni Paolo fino all’attuale.

Roberto Pieralli