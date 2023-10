Se le donne sono esempio di coraggio

Celata

Lo stesso giorno sulle colonne del nostro giornale abbiamo raccontato di due donne coraggiose, ovvero Ambra Sabatini, la pluricampionessa paralimpica che, da brava atleta, andava a donare il sangue, e Ilenia Garofalo, anche lei rimasta coinvolta in un terribile incidente, che Patrizia Mirigliani ha voluto premiare con la fascia di "Miss Coraggio". Ecco Ambra e Ilenia hanno una dote in comune: il coraggio. Il coraggio con cui, quotidianamente, dicono sì alla vita, nonostante non le abbia risparmiato sofferenze e che le spinge ad inseguire i propri sogni, nonostante il destino abbia tentato di spezzarli. Ma senza riuscirci.