Se la solidarietà chiama la città c’è

Alberto

Celata

Grosseto ancora una volta ha risposto. Nonostante la pioggia in centinaia hanno partecipato alla fiaccolata per la pace organizzata a un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina. Questo vuol dire che, fortunatamente, il dolore, il sangue e la distruzione, che ancora oggi ci sono in quella parte d’Europa, non sono entrati nella routine. Un anno fa chi scendeva in piazza era spinto dall’emotività del momento e dall’incredibilità di dover fare i conti con una guerra in un paese vicino. Ora l’impegno è più meditato, ma non meno deciso perché come hanno ricordato gli organizzatori: "la guerra la fanno gli eserciti, ma la pace la fanno i popoli".