Se contestare è più forte di ricordare

Alberto

Celata

Lo temevamo e di fatto è avvenuto. La commemorazione del 25 aprile a Grosseto, si è trasformata in una veemente contestazione al sindaco Vivarelli Colonna per la sua decisione di dedicare una via ad Almirante. I contestatori si sono girati per non guardarlo mentre parlava e poi hanno coperto le sue parole cantando "Bella Ciao" e fischiandolo. Lui si è fermato, ha reagito verbalmente e minacciato di andare via. Poi è riuscito a chiudere il suo discorso. Ma non è tutto bene quel che finisce bene. Perché se nella Festa della Liberazione, della libertà per eccellenza, la massima autorità cittadina non riesce a parlare non è solo questione di democrazia, ma più semplicemente di civiltà.