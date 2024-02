Si sdraia in strada e chiede soldi. La sindaca: “Aiutiamo il ragazzo. La situazione è pericolosa”

Scansano (Grosseto), 16 febbraio 2024 – Da un paio di mesi capita ai viaggiatori che percorrono la provinciale 159 di imbattersi, all’altezza del Bivio di Montorgiali nel comune di Scansano, in un ragazzo che attende il passaggio dell’auto e qualche secondo prima si sdraia in mezzo alla carreggiata rischiando la vita.

L’uomo lo fa per chiedere l’elemosina, quando la riceve si alza e le auto possono proseguire. Un gesto molto pericolo per lui e per gli automobilisti. Sulla vicenda interviene la sindaca Maria Bice Ginesi: "Mi sono attivata appena venuta a conoscenza dei fatti – dice – dandone notizia alla Prefettura, al Coeso, che gestisce i servizi sociali del nostro comune, all’unità di Psichiatria dell’Asl e alla cooperativa che gestisce il centro di accoglienza del Bivio di Montorgiali e ovviamente alle forze dell’ordine".

Dai colloqui intercorsi sono state prese alcune misure che non hanno dato nessun risultato nell’evidenza dei fatti. "Mi rendo conto – prosegue – delle difficoltà burocratiche e di gestione, ma io voglio correre a ripari per non arrivare a conseguenze estreme, sia per il ragazzo sia per chi viaggia sulla strada. Io credo che il ragazzo abbia bisogno di assistenza in una struttura che sia in grado di curarlo e seguirlo, ma non spetta, ovviamente né a me né all’amministrazione, una valutazione di carattere sanitario".

In questo contesto dove la soluzione definitiva sembra non esserci i servizi sociali si stanno attivando per avviare un inserimento lavorativo, seguito appunto dagli assistenti sociali, pensando che un’occupazione possa aiutarlo a superare le sue difficoltà. "Ci siamo impegnati su più fronti ribadisce Ginesi – ma che certo non dipende direttamente dal Comune".

Tra la popolazione è partita anche una raccolta di firme indirizzata al Procuratore della Repubblica e il sindaco, pur comprendendo il disagio diffuso, prende le distanze: "Non so neppure da chi è stata proposta. Manteniamo l’impegno verso autorità ed enti preposti per una celere soluzione".

Nicola Ciuffoletti