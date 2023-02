Scuole per l’Infanzia Come essere ammessi

È possibile presentare la domanda di ammissione alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 20232024. Le domande possono essere presentate fino a martedì 21 in diverse modalità. Invio tramite Pec, al seguente indirizzo istituzionale: [email protected] Consegna a mano all’ufficio Servizi Educativi Sport-Ufficio Nidi e Scuole dell’infanzia comunali – via Saffi 17c – dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17. Mercoledì chiuso. Per ogni informazione e per accedere al modulo di domanda è possibile consultare il seguente link: https:new.comune.grosseto.itwebserviziammissione-alle-scuole-dellinfanzia-comunali#:~:text=Si%20comunica%20che%20dal%2016,’anno%20scolastico%202023%2F2024