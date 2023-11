Scuole e pallamano per la Caritas

La Fonderia Uno ha ospitato le classi delle scuole secondarie di Follonica per un progetto, ideato dalla Pallamano Starfish e pensato per raccogliere fondi da donare alla Caritas: l’incasso è stato devoluto alla Caritas. Durante la mattinata le classi 3^ e 4^ hanno presentato un elaborato di libera scelta mentre le classi 5^ dei cortometraggi o dei temi da rappresentare dal vivo. I ragazzi e le ragazze sono stati giudicati da una giuria composta dal sindaco Andrea Benini, dagli assessori Barbara Catalani e Alessandro Ricciuti, dal presidente Avis Antonio Nozzoli, dal presidente della Caritas Follonica Sergio Pieri e dal presidente della pallamano Follonica Marco Gasperini. "Si tratta di un progetto pensato per raccogliere fondi per la Caritas ma anche per le scuole – ha detto il sindaco Andrea Benini – un bel modo per unire temi sociali al mondo della scuola, permettendo ai bambini e alle bambine di presentare i loro elaborati".