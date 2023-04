Scuole aperte anche nel mese di luglio Dal Comune un aiuto alle famiglie

L’Amministrazione comunale intende offrire ai bambini, frequentanti i servizi educativi e scolastici comunali, un servizio di tempo prolungato fino al mese di luglio. Tale servizio, attuato dal Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà, verrà attivato dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 15 (compreso il servizio mensa), nelle seguenti strutture: nido d’infanzia comunale "L’Aquilone" di via Mozambico; polo d’infanzia comunale "Arcobaleno" di via Ungheria. Potranno accedervi i bambini che, nell’anno educativoscolastico in corso, hanno frequentato una scuola dell’infanzia comunale o l’ultimo anno dei nidi d’infanzia comunali (bambini in età compresa fra i 2436 mesi nati nel 2020). "L’obbiettivo è quello di dare una mano alle famiglie favorendo la conciliazione vita-lavoro durante il periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante che tanto hanno spinto per accelerare questa iniziativa –. Il servizio vuole coniugare gioco e divertimento con esigenze più spiccatamente educative, così da creare occasioni preziose di crescita umana e sociale".