"ScuolaSì: al via i corsi estivi a Monte Argentario per chi non riesce a seguire le lezioni" La Nuova Cadic di Porto Santo Stefano offre corsi estivi gratuiti per combattere la dispersione scolastica e di italiano per stranieri. Inoltre, l'associazione ha destinato 13 mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà. Un'iniziativa importante per la comunità.