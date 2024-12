Scuola militare della Nunziatella. Giura anche il grossetano Lorenzo Lonzi

C’era anche il grossetano Lorenzo Lonzi (nella foto), 15 anni, fra gli allievi che hanno prestato giuramento al termine del percorso nella Scuola Militare "Nunziatella" per il 237° corso.

"Giurare fedeltà alla Repubblica davanti a tutti – ha detto al termine della cerimonia – per me significa dedicare tutto me stesso allo Stato all’Italia e a vivere in base ai valori che contraddistinguono l’Esercito. In questo momento sto provando molta felicità perché questo è un evento solenne che condivido con miei compagni ed è la cosa più bella che un cittadino possa compiere per la propria Patria. Un consiglio che mi sento di dare a tutti i miei coetanei che sognano di entrare alla Nunziatella è che, se lo desiderano ardentemente, devono essere coraggiosi poiché quello che possono imparare in questo luogo darà un grande aiuto per affrontare la vita in futuro. Prima di entrare alla Scuola Militare Nunziatella, ho frequentato il liceo Scientifico ’Guglielmo Marconi’ di Grosseto e ora percorro l’indirizzo scientifico".