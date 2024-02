Scuola media "Tozzi" di Paganico. Ecco i campioni regionali di Robotica

I ragazzi della scuola media "Tozzi" di Paganico si sono laureati campioni regionali di Robotica e la premiazione si è svolta a Firenze, nella sede della scuola di Ingegneria.

Gli studenti grossetani hanno sbaragliato le altre squadre delle scuole toscane alla First Lego League Challenge, la sfida mondiale di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a vari problemi reali di interesse generale, ecologico, economico, sociale.

Al termine della prova – un modello interamente progettato e realizzato da loro e dalle insegnanti-coach Valeria Zoni e Cristina Morena Malandra – si sono aggiudicati il premio Campione. Questo risultato spedisce il team maremmano direttamente a Salerno, alla finale nazionale del 16 e 17 marzo, quando si contenderà il titolo con le altre squadre italiane e altri 3000 partecipanti.

Premiato anche il lavoro delle insegnanti, che sono state capaci di costruire e tenere insieme la squadra, motivandola giorno dopo giorno durante la preparazione. A Valeria Zoni e a Cristina Morena Malandra, è andato, infatti, il riconoscimento di "Miglior coach" destinato a chi dimostra le più ampie capacità di leadership e guida per i ragazzi.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, Manuela Carli, per questo importante risultato "che premia – ha detto – l’impegno dei ragazzi, delle ragazze e delle insegnanti. Più in generale della scuola che punta su iniziative come queste per offrire agli studenti opportunità di fromazione, crescita e, in questo caso, divertimento".