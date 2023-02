Scuola media di Marsiliana

MANCIANO

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite definisce così lo sviluppo sostenibile: "Soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere quelli della generazione futura. Tra queste necessità rientra anche la città, che deve fare in modo che i consumi siano proporzionati alle risorse disponibili, le quali sono, purtroppo, limitate. Per ottenere città sostenibili, dobbiamo diminuire l’inquinamento, aumentare le aree verdi e ridurre il consumo di energia, preferendo quella prodotta da fonti rinnovabili. Aumentare le zone pedonali e quelle a traffico limitato, nonché potenziare i trasporti pubblici sono ulteriori passi necessari per raggiungere l’obiettivo".

La città è un ecosistema, ossia un luogo in cui un gruppo di organismi sono in relazione tra di loro e con il loro ambiente. Grazie al progresso tecnologico, oggi possiamo rendere le nostre città più vivibili. Avete mai sentito parlare di smart city? Si tratta di una città intelligente che integra tecnologie digitali nelle proprie reti, servizi e infrastrutture per diventare più efficiente e vivibile a beneficio degli abitanti. I cittadini hanno a disposizione applicazioni che permettono loro, ad esempio, di sapere quando i mezzi pubblici stanno per passare, di monitorare il traffico, di noleggiare automobili e bici elettriche, di segnalare guasti e controllare i tempi di intervento. Una città di questo tipo promuove una migliore qualità della vita: aria meno inquinata, risparmi sulle bollette energetiche e una ridotta emissione di carbonio. Molto innovative sono le panchine smart che consentono di ricaricare il telefonino o il computer attraverso le porte usb in dotazione. Tutto ciò grazie all’energia accumulata dai pannelli fotovoltaici installati nella struttura. Un elemento che rende unico questo prodotto è l’utilizzo di plastica riciclata per la seduta e lo schienale delle panchine. È fuor di dubbio che cittadini responsabili e consapevoli possano svolgere un ruolo importante nel raggiungimento della sostenibilità, infatti potrebbero dare il loro contributo riciclando correttamente i rifiuti, riducendo i consumi di acqua ed elettricità, puntando sul risparmio energetico e sull’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Quali sono le città più sostenibili al mondo? Sono nell’Europa del Nord: nelle prime tre posizioni troviamo Göteborg in Svezia, Bergen in Norvegia e Copenaghen in Danimarca. La prima città in classifica fa dell’amore per l’ambiente il suo obiettivo principale; famosi, infatti, sono i Giardini Botanici. E in Italia a che punto siamo? Bolzano è la regina green, seguita da Trento e Belluno.