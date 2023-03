Scuola media di Marsiliana

Il giorno 21 febbraio la nostra scuola ha ospitato l’esperto del progetto Corsa contro la fame, promossa da Azione contro la fame, organizzazione umanitaria internazionale. Per sensibilizzare noi studenti su un problema così importante, ci è stata illustrata la situazione del Camerun. In un video venivano mostrate le difficili condizioni di vita di una bimba, di circa 10 anni, in un villaggio: le piantagioni, a causa della siccità, non producono il necessario per sfamare le famiglie; poi, per andare a prendere l’acqua, bisogna faticare: i pozzi sono distanti dai villaggi e il più delle volte sono i bambini a dover andare a raccoglierla. L’esperto, inoltre, ci ha fatto notare l’enorme differenza tra Paesi ricchi e poveri riguardo alla disponibilità di acqua: ad esempio in Italia ogni famiglia ha a disposizione circa 100 litri di acqua al giorno contro i 10 del Camerun. In questo Paese anche andare a scuola è problematico: molti bambini sono costretti ad aiutare i genitori e vengono così privati del diritto all’istruzione. Un altro problema riguarda le contese che spesso sorgono tra contadini e allevatori: il raccolto, scarso per la siccità, basta a stento per sopravvivere e perciò non viene dato al bestiame, di conseguenza gli animali sono sempre più magri e c’è sempre meno carne e cibo. Il problema più grande è la malnutrizione della popolazione. L’esperto ci ha mostrato il braccialetto che viene utilizzato per verificare lo stato di salute dei bambini in Camerun. Le tre bande colorate (rossa (grave), gialla (soglia di attenzione), verde (assente)) indicano il livello di malnutrizione: in questo modo anche i genitori analfabeti possono capire la gravità o meno della salute dei propri figli, che avranno la possibilità di accedere ad un centro nutrizionale specialistico per la cura e la prevenzione. Una delle cure più utilizzate è Plumpy Nut, un piccolo sacchettino monouso con sostanze nutritive. Uno dei suoi pregi è di essere pronto all’uso e di non aver bisogno di acqua per la preparazione. Cosa possiamo fare noi per aiutare chi è in così gravi difficoltà? Ad esempio organizzare la Corsa contro la fame. Innanzitutto dobbiamo sensibilizzare sul tema le persone a noi più vicine, genitori, amici. Le persone sensibilizzate potranno decidere di diventare sponsor di noi studenti e di fare una promessa di donazione, per ogni giro di corsa che noi studenti faremo nell’evento conclusivo del progetto. In un giorno di maggio ancora da decidere noi studenti metteremo in pratica la corsa contro la fame: più giri faremo, più soldi raccoglieremo, più bambini salveremo. Bastano 28 euro per sfamare un bambino.