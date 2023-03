Scuola media "Bandi" - Gavorrano

Con la professoressa di Italiano ci siamo chiesti come vorremmo che fosse la scuola, non solo in generale, ma proprio la nostra, la scuola media "Bandi" di Gavorrano. Andiamo per ordine: la scuola per noi è il luogo dove si impara a stare insieme rispettandoci l’uno con l’altro, anche se non ci lega un particolare sentimento d’affetto; il luogo dove si impara a lavorare insieme condividendo successi e insuccessi. Cinque ore al giorno per sei giorni è molto tempo. Alcuni di noi si conoscono fin dalla Scuola dell’Infanzia, pertanto hanno creato legami importanti che sicuramente dureranno. A scuola, in classe, la nostra è la 1C, si vivono momenti di gioia, di divertimento, di puro terrore a volte, ma lo casa importante è riportare a casa ogni giorno un ricordo da condividere magari a tavola con la famiglia, magari per evitare di parlare dell’insufficienza presa in un compito!

La scuola è anche luogo fisico. fatto di aule, laboratori, corridoi, scale, bagni e a proposito di questi è buffo che alcuni compagni chiedano spesso di andare in bagno come se fosse un luogo di divertimento che chiaramente non è, ma abbiamo pensato comunque di renderli spazi più gradevoli, dipingendo le pareti con disegni da noi realizzati e utilizzando colori che piacciono a noi. I nostri corridoi sono molto ampi e luminosi, intervallati da scale e gradinate, eh sì perché la nostra scuola si snoda su 4 piani ma non uno sopra l’altro come ci si aspetterebbe, ma sembra quasi che l’uno scivoli sull’altro creando spazi che portano ad altri spazi e se non stai attento all’inizio ti ci puoi perdere. Noi, per valorizzare questi ampi spazi comuni, vorremmo colorare anche le pareti di scale e corridoi e ci piacerebbe che lasciassero usare colori e pennelli alle studentesse e agli studenti. Abbiamo pensato che una scuola colorata possa essere più accogliente, più divertente, più adeguata ad accogliere per tante ore al giorno tutti i giorni ragazze e ragazzi. Non dimentichiamo poi gli arredi! Quanto ci piacerebbero angoli con poltrone e pouf morbidi e colorati dove rilassarci; i professori ci hanno detto che presto tutto questo inizierà ad essere realtà, in effetti alcuni murales già sono stati realizzati, arredi colorati sono presenti in alcuni spazi, la palestra è tutta nuova con grandi canestri e parete morbide e azzurre. Ci piacerebbe una scuola amata e non odiata, con meno regole, dove noi studentesse e studenti si possa gestire il nostro tempo, dove si possa studiare anche in mezzo alla natura o per lo meno all’aperto, per questo chiediamo di poter sfruttare di più gli spazi che abbiamo all’esterno.