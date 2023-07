Scuola, è già allarme precari "Concorsi bloccati e poche immissioni a ruolo"

L’estate è nel suo picco massimo, ma già si pensa al prossimo anno scolastico. Che come al solito rischia di partire con il piede sbagliato. In questi giorni il Governo ha deciso di dare il consenso, seppure rimodulando la richiesta, di prevedere la ricostruzione di carriera per tutto il periodo precedente all’immissione in ruolo (con l’addio in tal caso dell’ingiusto "raffreddamento" della carriera per oltre tre lustri) e di allargare la Carta del docente anche al personale non assunto a tempo indeterminato. In provincia di Grosseto la situazione non è bella anche se per il momento è presto per fare un punto della situazione: il rischio comunque è quello di un alto numero di precari perchè ci sono concorsi bloccati mentre ci sono quelli che sono stati espletati ma non ci sono dovcenti idnei da immettere in ruolo. Poi ci sarà la questione dimensionamento. Sono almeno quattro le istituzioni scolastiche a rischio se dovesse passare il principio del numero minimo di alunni disposto dalla nuova finanziaria. Il Governo ha infatti alzato ulteriormente la soglia: sino ad ora si parlava di 600 alunni per istituzione scolastica (che significa istituto comprensivo o istituto superiore non plesso) e 400 per le aree montane, il ministro ha invece alzato questa soglia imponendo una media regionale che va da 900 a mille. Questo però se è applicabile in città come Milano, non lo è in un territorio come quello maremmano, vasto e poco antropizzato. "Già la situazione è critica, tanto che da tempo ragionavamo sulla necessità di richiedere un abbassamento da 600 a 500 – dice Cristoforo Russo segretario provinciale della Flc Cgil – Abbiamo istituzioni scolastiche che già così occupano aree troppo vaste. Il rischio concreto è quello di veder sparire scuole intere nel territorio".