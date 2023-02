"Scuola di via Monte Bianco L’assessora deve dimettersi"

GROSSETO

"Inadeguatezza e superficialità dell’azione amministrativa. L’assessora Angela Amante si dimetta". E’ quanto chiedono i consiglieri comunali di minoranza Davide Bartolini (capogruppo Pd), Carlo De Martis (capogruppo di Grosseto Città Aperta) e Giacomo Gori, (capogruppo Movimento 5 stelle) per la questione della scuola di via Monte Bianco, una richiesta che arriva in seguito alla riunione della III e della IV Commissione comunale. "Purtroppo – dicono –, si è trasformato un evento molto positivo come quello della costruzione di una nuova scuola, in un danno irreparabile di ingente entità che andrà a gravare su alunni, famiglie, insegnanti e personale Ata. Come accade ogni anno, la scuola ha organizzato gli open day per dare la possibilità a genitori e ragazzi interessati ad una potenziale iscrizione. Nel plesso di via Monte Bianco, a differenza degli anni passati, le iscrizioni sono crollate: mancano all’appello più di quaranta nuove iscrizioni. Un numero davvero consistente che inciderà negativamente su tutti: il personale docente sarà purtroppo ridotto attraverso il trasferimento ad altri istituti, un danno agli studenti a causa della mancata continuità didattica; le famiglie si ritroveranno a dover portare i propri figli in altri plessi più lontani; l’organico del personale Ata potrebbe essere sottoposto ad un significativo ridimensionamento. Gli interventi della dirigente scolastica e dei suoi collaboratori, nonché quelli della delegazione in rappresentanza del Provveditore, non lasciano spazio a dubbi: le responsabilità sono tutte in capo ad un’imbarazzante e del tutto inadeguata gestione da parte degli assessorati di riferimento, Amante e Ginanneschi. E’ da più di un anno che il sindaco fa annunci trionfali sull’imminente arrivo di 8,5 milioni di euro per la demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di via Monte Bianco, ma nessuno dei suoi assessori si è posto per tempo il problema su come gestire e garantire la continuità didattica durante il triennio dei lavori, di oltre 400 alunni ospiti del plesso. L’assessora all’Istruzione Amante ha ammesso che non ha mai incontrato la dirigente scolastica, mentre l’assessore ai lavori pubblici Ginanneschi ha iniziato un valzer delle possibili soluzioni: prima i container, poi l’acquisto di un immobile, poi la redistribuzione in più plessi per arrivare ai giorni nostri con la proposta di realizzare i lavori lasciando gli alunni nel plesso, ossia quello che gli uffici tecnici gli avevano detto a febbraio di un anno fa".