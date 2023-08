Scuola, che caos Docenti e personale Poche assunzioni e molto precariato

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito per il prossimo anno scolastico ha annunciato un piano di assunzioni di personale Ata che a stento riesce a coprire il prossimo turn over (cioè il personale che andrà in pensione dal prossimo settembre), e che è assolutamente insufficiente. . I numeri a Grosseto raccontano di 27 posti liberi di assistenti amministrativi, divisi in 10 immissioni in ruolo (17 posti quindi rimarranno vacanti), 15 posti liberi e 3 immissioni a ruolo di assistenti tecnici (12 i posti che verranno ricoperti da precari) e infine 83 posti da collaboratori scolastici, di cui 33 immissioni a ruolo e 50 vacanti. La situazione delle cattedre per gli insegnati è forse anche peggiore. Di 272 posti a ruolo sono stati assegnati solo 104. Il resto si attingerà dai precari. "Questo non è altro che il risultato di una politica fallimentare che adesso sta dando i suoi frutti rispetto al reclutamento della scuola – inizia Cristoforo Russo, segretario provinciale della Cgil Scuola – Il precariato sta diventando strutturale con tutti i problemi di una situazione del genere". Situazione grave, come si è visto, anche per il personale scolastico: "E’ la perpetrazione di un fallace sistema di reclutamento del personale basato sul precariato, che non garantisce continuità didattica agli studenti. Con un piano delle assunzioni del personale Ata che per il prossimo anno coprirà a stento il turnover di chi dovrà andare in pensione, a partire dal prossimo settembre.

In provincia di Grosseto – aggiunge Russo –, a questo momento, in relazione al personale docente, siamo in grado di dire che su 272 cattedre disponibili, ne sono state assegnate solo 104. Ad esempio, sulle 9 cattedre libere per l’insegnamento di matematica, sono stati immessi solo 5 insegnanti. Rispetto alle 36 cattedre libere per l’insegnamento dell’italiano, ne sono state assegnate solo 9. A breve saremo in grado di fornire un quadro più completo, ma è già evidente da oggi che ci avviamo all’ennesima debacle autunnale del mondo della scuola. A fronte della quale non ci sono ordini del giorno di propaganda che possano negare la realtà. Solo in Toscana, infine, i posti liberi e disponibili per le immissioni in ruolo del personale Ata sono pari a 1.895 unità, ma solo 707 saranno effettivamente assegnati in ruolo. Ovvero una quota di poco superiore al 37% del totale dei posti. Faremo i conti relativi alla provincia di Grosseto, anche in questo caso".