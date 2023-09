Scuola al via per 25mila studenti ’I tagli? Figli di centralismo arrogante’

Prima campanella oggi in Maremma per i 25mila studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Una prima campanella che non farà dimenticare i problemi vari che hanno le scuole. "Il taglio degli istituti scolastici è in palese violazione dei principi costituzionali che assegnano alle Regioni la competenza sulla rete scolastica e contraddice le dichiarate volontà di sostegno al mondo dell’istruzione – esordisceFrancesco Limatola, presidente della Provincia – Il processo innescato dal Governo con la Legge di Bilancio, infatti, e con il decreto ministeriale prevede una progressiva riduzione delle autonomie scolastiche anche in Toscana passando dalle attuali 470 a 455 dall’ anno scolastico 202425, a 452 nel 202526 e 446 del 202627. Il processo indicato eroderà in maniera sempre più evidente il mondo della formazione, comprimerà le strutture, ridurrà i finanziamenti e il personale della scuola rallentando la crescita e il benessere della nostra società".

Secondo Limatola "la Regione Toscana ha da tempo rispettato un corretto percorso di dimensionamento scolastico raccogliendo le indicazioni delle Province e dei Comuni, rispettando le necessità espresse dai territori sia dal punto di vista educativo che organizzativo. La concertazione tra istituzioni è fondamentale. Per garantire la qualità dei percorsi didattici in aree interne a bassa antropizzazione è necessario, infatti, applicare correttivi sociali e non algebriche e asettiche formule figlie della burocrazia centrale".

"La scelta del Ministero applicata in maniera indifferenziata su tutto il territorio nazionale è semplicemente sbagliata – chiude Limatola – figlia di un centralismo arrogante e di una sbrigativa e superficiale concezione di governo. Avere meno autonomie provoca nella nostra provincia, che ha un numero basso di laureati e un numero alto di giovani né occupati né inseriti in un percorso di istruzione o di formazione, una frenata nell’evoluzione delle competenze della popolazione. L’accorpamento, dunque, deve preoccupare perché è una manovra che causa come effetto immediato una perdita netta di posti di lavoro nella scuola e provoca nel tempo, conseguentemente, la chiusura di plessi scolastici, riduce la scolarizzazione e i servizi educativi per i giovani. La Provincia di Grosseto, nel condividere la presa di posizione del presidente Eugenio Giani e l’assessora Nardini, conferma le indicazioni sul dimensionamento degli istituti scolastici già previsto e concordato con i Comuni e affidato alla Regione".