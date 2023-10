Scrittura creativa. Oggi prima lezione gratuita del corso

GROSSETO

Oggi, a partire dalle 18, si terrà la prima lezione del corso di scrittura creativa dal titolo "Tecniche letterarie e nozioni di base del mestiere dello scrittore" che Paola Alberti, scrittrice e giornalista allieva di Dacia Maraini e dello sceneggiatore Vincenzo Cerami, terrà nella Nuova libreria di Francesco Serino, in via dei Mille, a Grosseto. La prima lezione di un ciclo di quattro sarà gratuita. Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono approcciarsi per la prima volta alla scrittura creativa, ma anche a chi vuole conoscere meglio le tecniche letterarie per la stesura di un testo narrativo o per migliorare le proprie capacità di elaborare un testo scritto.

Gli incontri saranno ogni giovedì dalle 18:00 alle 19:15, e prevedono lezioni frontali di scrittura e teoria letteraria per scoprire come ideare e realizzare dei racconti nei diversi generi letterari, dal poliziesco al fantasy passando dal rosa. Informazioni: Nuova Libreria, a Grosseto, in Via dei Mille 6A, tel. 0564 22284, email: [email protected].