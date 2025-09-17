Scrittura creativa, corso di Paola Alberti

La natura misteriosa dell’ispirazione, per chiamare a raccolta il coraggio di vivere una vita creativa, è l’originale argomento del nuovo corso di scrittura creativa tenuto dalla scrittrice e giornalista Paola Alberti (nella foto), a Grosseto, nella sala biblioteca del Bar Ristorante ’Essenza’.

Le tecniche letterarie e la teoria del mestiere dello scrittore sono gli altri argomenti che Paola Alberti, allieva di Dacia Maraini e dello sceneggiatore Vincenzo Cerami, affronterà a Grosseto, con sette incontri settimanali, a partire da domani alle 17, nel locale di piazza Esperanto 7.

Il corso, che è anche un laboratorio di scrittura giunto alla sesta edizione tra Pisa e il capoluogo maremmano, ha già ispirato l’antologia di racconti ’Se una sera uno scrittore o una scrittrice’, con testi scritti dai migliori allievi, ed è rivolto a tutti coloro che vogliono conoscere la scrittura creativa, approfondendo le tecniche letterarie per poter scrivere un racconto o un romanzo o anche per migliorare le proprie capacità di elaborare un testo scritto.

Questo libro verrà presentato a Grosseto, nella libreria Mondadori Bookstore del Centro commerciale Aurelia Antica, venerdì 26 ottobre, alle 18.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 347 4736920.