Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Grosseto
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo estate settembrinaGiornalista GazaVilla ArmaniSilvia ZizzoEx operaio GknElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaScrittura creativa, corso di Paola Alberti
17 set 2025
REDAZIONE GROSSETO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Grosseto
  3. Cronaca
  4. Scrittura creativa, corso di Paola Alberti

Scrittura creativa, corso di Paola Alberti

La natura misteriosa dell’ispirazione, per chiamare a raccolta il coraggio di vivere una vita creativa, è l’originale argomento del...

La natura misteriosa dell’ispirazione, per chiamare a raccolta il coraggio di vivere una vita creativa, è l’originale argomento del...

La natura misteriosa dell’ispirazione, per chiamare a raccolta il coraggio di vivere una vita creativa, è l’originale argomento del...

Per approfondire:

La natura misteriosa dell’ispirazione, per chiamare a raccolta il coraggio di vivere una vita creativa, è l’originale argomento del nuovo corso di scrittura creativa tenuto dalla scrittrice e giornalista Paola Alberti (nella foto), a Grosseto, nella sala biblioteca del Bar Ristorante ’Essenza’.

Le tecniche letterarie e la teoria del mestiere dello scrittore sono gli altri argomenti che Paola Alberti, allieva di Dacia Maraini e dello sceneggiatore Vincenzo Cerami, affronterà a Grosseto, con sette incontri settimanali, a partire da domani alle 17, nel locale di piazza Esperanto 7.

Il corso, che è anche un laboratorio di scrittura giunto alla sesta edizione tra Pisa e il capoluogo maremmano, ha già ispirato l’antologia di racconti ’Se una sera uno scrittore o una scrittrice’, con testi scritti dai migliori allievi, ed è rivolto a tutti coloro che vogliono conoscere la scrittura creativa, approfondendo le tecniche letterarie per poter scrivere un racconto o un romanzo o anche per migliorare le proprie capacità di elaborare un testo scritto.

Questo libro verrà presentato a Grosseto, nella libreria Mondadori Bookstore del Centro commerciale Aurelia Antica, venerdì 26 ottobre, alle 18.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 347 4736920.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata