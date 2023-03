Scriabin concert Il piano di Bertulli oggi ai Bigi

La pianista Lavinia Bertulli è la protagonista del nuovo appuntamento con "Scriabin Concert Series", la rassegna di recital pianistici organizzata dall’associazione musicale Scriabin presieduta da Antonio Di Cristofano con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Lavinia Bertulli si esibisce oggi alle 11 nella Chiesa dei Bigi, in via Vinzaglio, con un programma che prevede l’esecuzione di brani di Beethoven, Chopin e Ravel: il costo per l’ingresso al concerto è 10 euro (ridotto a 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura). Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 392 1019472. In occasione del concerto sarà possibile, come di consueto, rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura. Lavinia Bertulli nata a Firenze nel 1999 ha iniziato lo studio del pianoforte a nove anni. Si è diplomata a sedici anni al Conservatorio "Cherubini" di Firenze con Giovanna Prestia, con la quale ha frequentato il biennio specialistico. Ha seguito anche i corsi pluriennali dell’Accademia di Imola con Andrè Gallo e Ingrid Fliter e dal 2014 al 2016 ha studiato alla Imola piano academy di Eindhoven e ha seguito masterclass con Benedetto Lupo, Bruno Canino, Enrico Pace, Igor Roma, Alexandre Thauraud, Vincenzo Maltempo, Massimo Damerini, Maxim Mogilevsky e Boris Petrushansky. Nel 2018, grazie a una borsa di studio dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, ha frequentato un corso con Maxim Filippov al Conservatorio Cajkovskij di Mosca, nell’ambito degli scambi internazionali per musicisti dell’Ambasciata italiana in Russia. A febbraio 2018 ha eseguito il Concerto op. 54 di Robert Schumann con l’Orchestra del Maggio Musicale diretta da Fabio Luisi. Ha suonato da solista e in duo in importanti rassegne in Italia e all’estero, esibendosi in location prestigiose come il Musikgebouw di Eindhoven, il Foyer del Teatro Carlo Felice di Genova, il Ridotto del Teatro Alighieri di Ravenna, Casa Menotti a Spoleto, Casa Barezzi a Busseto, la Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze, l’Istituto italiano di cultura a Bruxelles. Lavinia Bertulli ha vinto il primo premio in numerosi concorsi nazionali e internazionali, pianistici e di musica da camera.