Sono 206 gli studenti di Massa Marittima che prima dell’inizio della scuola si sono sottoposti allo screening anti-covid su base volontaria attivato dal Comune nel fine settimana, in collaborazione con la farmacia comunale del capoluogo e la farmacia Panni di Valpiana. Di questi sono risultati positivi al Covid-19 solo quattro alunni. Il Comune di Massa Marittima ha fornito i dati. L’iniziativa ha interessato in prima battuta la scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria di primo grado e poi è stata estesa, grazie alla disponibilità dei test antigenici, alla scuola dell’infanzia e alle classi seconde e terze della scuola media. L’adesione è stata pari al 35% del totale della popolazione scolastica a cui era rivolto lo screening (580 alunni), con una partecipazione del 22% per la scuola dell’infanzia, 44% per la primaria e 27% per la secondaria di primo grado. "In vista dell’aumento esponenziale dei casi di Covid-19 – afferma il sindaco, Marcello Giuntini – abbiamo posticipato con un’ordinanza dall’8 al 10 gennaio il rientro in classe degli alunni al termine delle vacanze natalizie, e al tempo stesso, abbiamo messo in piedi nel giro di poche ore uno screening della popolazione scolastica che ha dato dei risultati confortanti, dal momento che su 206 alunni, solo 4 risultati positivi al test. Questo ci fa essere abbastanza ottimisti sulla possibilità di tutelare la didattica in presenza nelle prossime settimane, come tutti noi auspichiamo. L’importante è non abbassare mai la guardia. I dati di questo screening e lo storico dei contagi ci dimostrano che le nostre scuole sono sicure e adottato tutti gli accorgimenti possibili per contrastare il rischio di contagio. Mi sento quindi di mandare un messaggio rassicurante alle famiglie che hanno i figli a scuola e che utilizzano il trasporto scolastico".