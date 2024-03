Scoprire Pitigliano. Gioiello nel tufo pieno di fascino

Una città etrusca fondata su uno sperone di tufo, circondata da corsi d’acqua e da una lussureggiante vegetazione: un paesaggio di straordinario fascino, capace di conquistare viaggiatori esperti, famiglie, escursionisti. Pitigliano si staglia come un paese onirico, da film, e si svela dalla curva presso cui sorge la Chiesa della Madonna delle Grazie: in quel tratto di strada risuonano espressioni di meraviglia di chi si reca nella città che vive da 3000 anni custodendo in sé echi etruschi, medioevali, rinascimentali, cultura ebraica e preziose tradizioni enogastronomiche. Patria di una prestigiosa Doc del famoso pecorino toscano Dop, è un grande attrattore turistico ed è conosciuto come la "Piccola Gerusalemme", anche grazie alla meritevole opera di recupero degli ambienti tradizionalmente utilizzati dalla comunità ebraica di Pitigliano, che è sempre stata integrata con la popolazione locale, ed a cui si devono ricette tradizionali come lo sfratto. Ogni volta che lo si nomina i turisti pensano di aver capito male, ma è davvero il dolce identificativo della città: fu creato dagli ebrei a ricordo di un episodio risalente agli inizi del XVII secolo, quando per editto del Granduca Cosimo II dei Medici furono fatti trasferire nel Ghetto dagli ufficiali giudiziari, che rendevano operativo lo sfratto dalle loro abitazioni bussando alle porte con un bastone. Pitigliano è anche uno dei ormai pochi luoghi in cui si mantengono gli ancestrali riti del fuoco: qua la sera del 19 marzo, in occasione della festa di San Giuseppe, quaranta torciatori incappucciati trasportano fascine di legna attraverso l’etrusca Via Cava del Gradone fino alla piazza del Comune, dove incendiano un fantoccio chiamato "l’Invernacciu". Così si accoglie l’arrivo della primavera, raccogliendo la cenere del grande falò per propiziare per i raccolti. Visitando Pitigliano tappa immancabile è la famosa Fortezza Orsini, realizzata dal celebre architetto Antonio da Sangallo il Giovane trasformando il castello medioevale dei Conti Aldobrandeschi, e che oggi è sede di bellissimi musei.

