Scopri il Giardino d'arte contemporanea 'Viaggio di Ritorno' con l'artista Rodolfo Lacquaniti!

Oggi alle 17 è in programma l’ultima visita guidata del mese di giugno in compagnia dell’artista Rodolfo Lacquaniti

al Giardino d’arte contemporanea "Viaggio di Ritorno" a Buriano, nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia.

Alla scoperta di un luogo magico, con oltre 200 opere realizzate con materiali di scarto e recuperati (di cui 13 nuove, realizzate per la Biennale dello Scarto in Maremma), per parlare insieme dell’uomo, del mondo, della bellezza attraverso riciclo e riutilizzo. La visita è adatta a bambini di tutte le età.

Per informazioni e prenotazioni www.viaggiodiritorno.it