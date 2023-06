Scoppia petardi in giardino, accusato di maltrattamento di animali

Grosseto, 4 giugno 2023 - Faceva scoppiare petardi nel suo giardino che confinava con un centro cinofilo. Petardi che sono costati a un trentasettenne di Grosseto un’imputazione per maltrattamento di animali e disturbo della quiete pubblica. Tutto è iniziato quando sul terreno accanto all’abitazione del 37enne sono iniziati i lavori per realizzare un centro cinofilo. Il proprietario della casa, dopo aver avvertito il presidente del centro per manifestargli la sua contrarietà, avrebbe iniziato a scoppiare petardi e a spaventare così i cani, che frequentavano il centro. Ma i lavori non si sono fermati e, dopo l’effettiva apertura del centro, i rapporti tra i due vicini di casa, si sono definitivamente guastati. Il 37enne avrebbe anche fatto volare un drone sopra al centro cinofilo, per controllare che tutto fosse in regola, poi avrebbe iniziato lo scoppio dei petardi.

A dare fastidio all’uomo non sarebbero stati tanto i cani ma il via vai delle persone che arrivavano al centro cinofilo per iniziare l’addestramento. Gli scoppi dei petardi, da quello che è stato ricostruito dagli inquirenti, sarebbero iniziati alla fine di gennaio del 2021 per finire circa dopo sei mesi. Petardi che avrebbero spaventato così tanto un cane, di razza Golden Retriver, da causargli un’attacco d’ansia. Il trentasettenne, però, (difeso dall’avvocato Alessandro Antichi) sostiene che quel giorno non si trovava in casa mentre l’accusa, portata avanti dal procuratore onorario Massimiliano Tozzi, sostiene il contrario. Sarebbero stati cinque o sei i cani, come ha raccontato il titolare del centro cinofilo, che avrebbero avuto problemi seri, alcuni legati alla gestione dell’ansia. Animali che vanno in iperventilazione. Una sera addirittura a un cane, dopo lo scoppio di un petardo, è stato effettuato il massaggio cardiaco.

E’ anche emerso però che nei confronti del centro cinofilo, costruito a circa 70 metri dalle civili abitazioni, era stato aperto un procedimento penale dopo la verifica della pratica edilizia sulla legittimità dei permessi rilasciati. Cinque i testimoni che sono sfilati in aula: clienti del centro cinofilo e alcuni familiari. Che hanno confermato di aver sentito lo scoppio dei petardi. Allo scopo di far cessare l’attività del centro, ma di non aver visto chi li avesse lanciati. Il proprietario del centro cinofilo si è costituito parte civile al processo insieme all’Enpa. A fine giugno si svolgerà un’altra udienza: in aula saranno ascoltati altri testimoni della vicenda.