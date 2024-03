Scoperta gabbia per catturare gatti

Usava una gabbia con all’interno scatolette di carne per felini per catturare clandestinamente gatti, trovato il bracconiere grazie alle segnalazioni dei volontari della Lac. L’episodio si è verificato a Caldana, frazione di Gavorrano. Era un po’ di tempo che in paese si registrava la scomparsa di gatti. E i volontari della Lac hanno scoperto una gabbia trappola attiva. "Il bracconiere – spiega la Lac – è stato visto e ripreso da telecamere mentre riarmava la gabbia trappola, sistemava l’esca all’interno per attirare i gatti". L’ispezione della Polizia provinciale ha portato, oltre al sequestro della gabbia trappola, anche al ritrovamento di un’arma clandestina, priva di matricola e con canne mozzate all’interno della proprietà dell’uomo. La polizia provinciale di Grosseto ha proceduto al sequestro della gabbia trappola nonché dell’arma clandestina. La Lac procederà a depositare la denuncia presso la procura della Repubblica.