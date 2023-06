Scooter contro bicicletta: grave un uomo e feriti due bambini

Due mezzi coinvolti, quattro persone ferite. Ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, i mezzi di soccorso 118 della Azienda Asl Toscana Sud Est sono intervenuti in località Casalecci sulla "Scansanese" nel Comune di Grosseto, all’altezza del bivio Casalecci, tra San Martino e le Stiacciole, per un incidente stradale che ha visto coinvolti uno scooter e una bicicletta. Quattro le persone ferite: un uomo di 38 anni è stato trasportato in codice 2 a Grosseto, due bambini sono rimasti leggermente feriti, mentre un uomo di 62 anni è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso 2. Per cause in fase di accertamenti il 38enne in sella alla sua bici si è scontrato con lo scooter sul quale, secondo i primi rilievi, stavano viaggiando tre persone, l’uomo di 62 anni e i due bambini che hanno 10 e 11 anni. Lo scooter stava viaggiando in direzione Grosseto al momento dello scontro con il ciclista, che stava procedendo invece verso Casalecci. Un brutto incidente che ha richiesto l’intervento dei carabinieri e anche della Polizia municipale, questi ultimi sono stati impegnati nei rilievi e dunque ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono prontamente intervenuti anche i professionisti sanitari giunti con l’automedica di Grosseto, Croce rossa italiana e Misericordia, entrambe provenienti da Grosseto.